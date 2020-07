Jardel: «Queremos dar uma alegria a toda a nação benfiquista»

Jardel, capitão do Benfica, afirma que os jogadores estão conscientes da "grande responsabiliade" quem têm na final da Taça de Portugal. Em declarações reproduzidas no programa oficial do jogo, o defesa-central, de 34 anos, deixa claro que o plantel quer "dar uma alegria a toda a nação benfiquista".





"Significa a oportunidade de fechar a época da melhor forma e de voltar a vencer um troféu muito importante para o Benfica. Ao mesmo tempo, estar neste grande jogo acaba por ser o prémio para a boa campanha que fizemos nesta competição de grande prestígio.""Gostava de dizer-lhes que nós, jogadores, lamentamos tanto quanto eles o facto de não podermos estar juntos. Sentimos muito a ausência dos nossos adeptos em todos os estádios onde jogamos, mesmo sabendo que nos estão a acompanhar a partir de suas casas e a torcer para que tudo nos corra bem. Nesta final, é isso que vai voltar a acontecer. Faremos tudo para lhes dar uma grande alegria.""É sempre um clássico que concentra as atenções de todo o país. Sabemos que existe essa grande responsabilidade e queremos estar à altura dos acontecimentos. Fazendo um bom jogo, à altura daquilo que o Benfica merece. Queremos muito dar uma alegria a toda a nação benfiquista."