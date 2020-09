Jardel recuperou de lesão e passa a ser opção para Jesus

Jardel está recuperado da entorse no joelho esquerdo é constitui opção para Jorge Jesus na receção ao Moreirense, agendada para sábado, no Estádio da Luz, um encontro da 2ª jornada da Liga que irá decorrer à porta fechada.





No Benfica Campus, o técnico do Benfica ainda não pôde contar esta terça-feira com Adel Taarabt (queixas na virilha direita), Andreas Samaris (tendinopatia no tendão de Aquiles à direita) e Mile Svilar (Covid-19).