Jardel sente-se um líder no balneário: «Tenho o respeito de todos»

Luisão acabou a carreira e passou a braçadeira a Jardel, que garante sentir-se um líder no balneário."Tenho o respeito de todos, jogadores, treinador e presidente, e isso é o mais importante", afirmou o central, entre elogios a Luisão: "Foi um grande jogador, que fez grandes jogos pelo Benfica, mas quem está a chegar agora está a dar conta do recado." Ao contrário do compatriota, que pendurou as chuteiras recentemente, Jardel quer jogar mais algum tempo. "Quero terminar a carreira no Benfica e penso em continuar a jogar até o meu corpo me permitir", afirmou, entre risos.