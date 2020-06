Jardel titular após sete meses

Jardel foi a grande surpresa no onze titular que Bruno Lage elencou para a receção ao Tondela. O capitão – que na antevisão desta partida foi bastante elogiado pelo técnico benfiquista – roubou o lugar a Ferro e formou dupla com Rúben Dias no eixo da defesa, diante do conjunto beirão.

Refira-se que, na presente temporada, foi a terceira vez que tal aconteceu em jogos do campeonato, sendo que é preciso recuar a nove de novembro para encontrar a última titularidade do jogador de 34 anos na Liga. O brasileiro foi titular diante do Santa Clara, num encontro que as águias venceram por 2-1.