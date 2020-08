Em sentido inverso a Leandro Cabrera, Jardel pode sair do Benfica este mercado. Já no seu último ano de contrato com as águias (expira a 30 de junho de 2021), o capitão, que terminou a temporada como titular, tem em aberto a possibilidade de mudar de ares, nomeadamente rumando à China.





No Benfica desde janeiro de 2011, Jardel teve possibilidade de se transferir no início do ano para aquele país do Oriente. A SAD chegou mesmo a autorizar o representante a trabalhar na sua saída. Jardel, de 34 anos, permaneceu nos encarnados, mas a possibilidade de sair continua em cima da mesa.