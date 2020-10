Jean-Clair Todibo fica com o número 18 no Benfica

Jean-Clair Todibo vai jogar com a camisola 18 no Benfica. O clube divulgou nas redes sociais uma imagem do defesa francês com Rui Costa, onde o jogador contratado ao Barcelona já ostenta a nova camisola.





Vítor Pinto: «Todibo não estava nas cogitações de Jorge Jesus» Vítor Pinto: «Todibo não estava nas cogitações de Jorge Jesus»

A carregar o vídeo ...

Todibo, de 20 anos, chega à Luz por empréstimo válido por um ano.