Jeremy Sarmiento assina pelos ingleses do Brighton

O Brighton anunciou esta sexta-feira que assinou um contrato de dois anos com Jeremy Sarmiento, jogador que até 30 de junho pertenceu aos quadros do Benfica.





O extremo internacional inglês sub-17 findou vínculo com as águias depois de as partes se terem extremado. A, o pai de Sarmiento, havia garantido em março último que era hora de sair do Benfica . Vai agora começar por alinhar pelos sub-23 do Brighton.O jogador que os encarnados contrataram ao Charlton em 2018 alinhou nos juvenis, juniores e equipa sub-23 nas três épocas que vestiu de águia ao peito.