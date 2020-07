Jesualdo Ferreira: «Lucas Veríssimo? Não se pode ter tudo ao mesmo tempo»

O Santos empatou nesta madrugada de quinta-feira (à hora de Portugal) em jogo diante do Santo André, a contar para o Paulistão. Apesar de ter estado a perder, o Peixe conseguiu empatar e fixar o 1-1 final já com 10 homens.





No final da partida, uma das perguntas feita a Jesualdo Ferreira, treinador do emblema santista, disse respeito a Lucas Veríssimo, central que nos últimos dias estava a ser negociado com o Benfica. O técnico português abriu a porta a uma saída do clube que atravessa problemas financeiros. "Não se pode ter tudo ao mesmo tempo: jogador e dinheiro. O Santos vai cuidar desse assunto. Mas não é fácil, não", lamentou o técnico ao canal 'Premiere', acrescentando mais tarde algo à mesma linha de pensamento. "Se ele sair, é muito mau para o Santos. É muito importante, não é fácil substituí-lo. Sobre o negócio Lucas Veríssimo não tenho opinião e nem tenho que ter. É assunto do clube", referiu.Também após o apito final na Vila Belmiro, Luan Peres, colega de Lucas Veríssimo, mostrou-se apreensivo quanto a uma eventual saída. "É um amigo, vai fazer muita falta ou faria em qualquer outra equipa. É um excelente central. Seria uma perda muito grande mas não sei de nada, só pela imprensa. Espero que ele continue na defesa comigo", clarificou Luan.Recorde-se que nas últimas horas a transferência de Lucas Veríssimo, de 25 anos, para a Luz, ficou mais longe de acontecer.