Jesus acusa Gil Vicente de "antijogo": «Cada vez que estão cansados temos de parar o jogo...»

Apesar de assumir que o Benfica não esteve no seu melhor, Jorge Jesus mostrou-se bastante desagradado com a postura do Gil Vicente no duelo da Luz, acusando a formação minhota de ter feito muito "antijogo".





"Esta derrota complica toda a nossa recuperação. Perder 3 pontos... Se empatas perdes 2, mas não é a mesma coisa... A perder 2-0 fomos tentar recuperar. A primeira parte não foi boa, dividimos muito o jogo, a nossa primeira linha de pressão não conseguiu parar a saída do Gil Vicente. Na segunda parte, com as alterações táticas que tivemos, começámos a ter mais poder de pressão, a ter mais jogadores na frente. Mas acabámos por sofrer o segundo golo. E é aí que os jogos se decidem. Por mais remates que tenhámos, mas não tantos na baliza... O Benfica fez um jogo diferente na primeira e na segunda parte. A segunda foi boa, tentámos inverter o resultado, procurámos, tivemos algumas situações de golo que não fizemos", começou por analisar, em declarações à BTV."O adversário foi crescendo, com muito antijogo, não é? Assim que ficou a ganhar, fez muito antijogo. O jogador com câimbras e o árbitro a parar o jogo. O jogo não tem de parar, só quando há choque de cabeças é que é obrigatório. Cada vez que está um jogador cansado temos de parar o jogo... Isso tirou intensidade ao nosso jogo. O Gil Vicente fez o que o árbitro permitiu. O 'keeper' tirou dez minutos ao jogo e é só no último segundo que dão amarelos aos guarda-redes. Por isso somos o campeonato na Europa com menos jogo. É impossível haver mais tempo. O árbitro tem alguma culpa nestas suas decisões, mas não foi por aí que perdemos. É verdade que perdeu-se tempo, mas o que fez na segunda parte não justificava o golo. Nós podíamos ter feito o 1-1, os jogadores bateram-se, acreditaram. Taticamente arriscámos o que tínhamos de arrisca. Este resultado tira-nos esta marcha que tínhamos de recuperação. Sofremos golo, perdemos e é isso. Não há nada mais a fazer do que comentar e pensar no próximo", acrescentou.