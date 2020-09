Jorge Jesus: «Se vendemos o Rúben Dias por que não deixar sair o Vinícius?»

Confirmada a saída de Rúben Dias, Jorge Jesus também admite perder Carlos Vinícius. Na conferência de imprensa após a vitória do Benfica sobre o Moreirense (2-0) o técnico explicou como pensa a frente de ataque, com e sem o avançado brasileiro, e revela que também conta com Gonçalo Ramos.





"Normalmente jogamos na maioria dos jogos com dois avançados, temos quatro, com o menino Gonçalo Ramos temos cinco. Se o Vinícius tiver mercado e for um jogador no qual o Benfica possa fazer uma entrada financeira significativa... Se a gente deixou sair o Rúben Dias porque não deixar sair o Vinícius? Até o encerrar da janela todos os jogadores estão nessa situação. Como treinador tenho de olhar para os interesses da equipa e do clube. Por muito que me custe perder o Rúben, o Vinícius ou outro jogador qualquer, tenho de partilhar porque faz parte do futuro da equipa", afirmou.