Jesus: «Agora é andar atrás do prejuízo e de uma classificação que não estávamos à espera»

O Benfica venceu (3-0) o Belenenses SAD, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga NOS, naquele que foi o primeiro triunfo das águias fora de portas em 2021 - em jogos a contar para o campeonato.

No final da partida, Jorge Jesus comentou a boa exibição da sua equipa, o resultado confortável frente a um adversário que anteriormente complicou a vida aos 'grandes', sublinhou a exibição de Seferovic e falou sobre a possibilidade de Darwin integrar a equipa já na próxima jornada.

"Muda o facto de a gente sentir que na 1.ª parte faltava alguma coisa para entrar na última linha do Belenenses SAD, dos três grandes só o Sporting ganhou aqui, o Sp. Braga - que também é um grande - e o FC Porto não ganhara, acho que nenhuma equipa fez três golos ao Belenenses SAD esta época. Começou a entrar aquilo que tínhamos falado ao intervalo. Depois do 3-0 começámos a gerir mais o resultado. A equipa nas segundas partes, ao contrário do que acontecia há quatro jogos, onde caía, começa agora a jogar melhor, há quem não entenda isto... mas pronto. A equipa corre mais e está melhor", começou por dizer o técnico encarnado, em declarações à Sport TV.

Melhor fase?

"É a fase da recuperação da equipa. A equipa teve um mês de janeiro toda ela infetada e agora tens de recuperar jogo a jogo, esta é uma equipa que emocionalmente está muito forte, não é fácil estares a tantos pontos da liderança e termos esta qualidade e confiança. Quero dar os parabéns aos jogadores. Na segunda parte disse que íamos ter oportunidades e que não poderíamos perder. Fomos muito melhores na segunda parte e a equipa do Belenenses SAD foi perdendo folgo. O Seferovic fez um bom jogo, está a melhorar coisas que não tinha e ganhámos mais um jogo. As nossas contas são jogo a jogo. Hoje era um jogo importante como era e vai ser sempre. Agora é andar atrás do prejuízo e de uma classificação, que não estávamos, nem de perto nem de longe, à espera que pudesse acontecer."

Encontrada a dupla de centrais?

"Acho que a gente tem quatro bons centrais. O Jan é um bom central. O Darwin também está a recuperar e penso que estará em condições para a ajudar a equipa no próximo jogo. A equipa está a melhor e a tirar a cabeça de fora de água. Esta equipa, neste momento, está num caminho bom, mas já perdeu muitos pontos. Vamos à procura de irmos atrás do terceiro lugar, depois para o segundo e vamos assim, jogo a jogo", concluiu.