Jesus agradece "carinho" dos adeptos no Seixal: «Foi ali que começámos a ganhar o jogo»

A finalizar a sua análise ao jogo com o Rio Ave, Jorge Jesus deixou uma palavra aos adeptos, especialmente aos que foram ao Seixal, antes da partida, deixar o seu apoio à equipa.





"Também queria agradecer aos adeptos. Tivemos alguns adeptos a incentivar. Precisamos de carinho. Sabemos que a pontuação que temos de recupar. Hoje os jogadores sentiram-no ao sair do Seixal, com algumas dezenas de adeptos. Foi ali que começámos a ganhar o jogo", assumiu.Nesta partida, Jesus assume ter sido obrigado a fazer algumas trocas por conta da fadiga acumulada. "O Rafa estava com muita fadiga e não foi o jogador que normalmente é. Temos de pagar o preço. O Diego estava a jogar bem, mas também acusou fadiga. Mudei o Diogo e o Rafa, porque fisicamente já se notava alguma falta de intensidade quando tínhamos de recuperar. Com bola ainda se motivavam, mas depois voltar ao posicionamento era mais difícil. É mais fácil quando estás a ganhar, até nas substituições. Foi isso que fizemos. O Seferovic fez um golo, podia ter feito três ou quatro, em oportunidades fáceis. O Pizzi também teve mais duas fáceis. Tivemos aquelas chamadas oportunidades de golo, quatro, duas para cada um. Parabéns aos jogadores porque sentiram-se bem", concluiu.