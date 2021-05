Jesus ainda sonha com o 2.º lugar: «Se dependesse só de mim...»

Jorge Jesus assume que o Benfica ainda sonha com o segundo lugar da Liga NOS, mas admite que a situação está complicada para os lados dos encarnados, especialmente por conta da desvantagem de 4 pontos para o FC Porto. Uma declaração que surge na antevisão ao duelo com o Nacional, onde as águias terão pela frente o último colocado da Liga NOS, uma equipa que ainda sonha com a permanência, tal como as águias ainda sonham com o segundo lugar...





"As expecativas são as do que é ser treinador e jogador do Benfica. A responsabilidade é maior, tens de jogar sempre para ganhar e quando tens objetivos traçados essa responsabilidade é acrescida. Faltando três jogos - mais a final da Taça - a responsabilidade é sempre a mesma: ganhar. Não há outra forma de pensar. Vamos jogar com um adversário que ainda sonha em ficar na Primeira Liga e nós vamos fazer o nosso jogo, podemos sonhar com o segundo lugar. A responsabilidade e expectativas são as melhroes, sabemos que vamos ter um jogo difícil, na Choupana é sempre complicado para qualquer adversário", começou por dizer.Quanto ao segundo lugar, é mesmo isso: um sonho. "Por isso digo que é um sonho. Se dependesse só de mim... É um sonho porque, por muito que ganhe, os outros têm de ganhar ao nosso rival. É nessa perspetiva. Se dependesse de nós, podíamos estar muito melhor, já não falava da mesma maneira. Quando se está dependente de outros... Podes sonhar, mas mas não é dependente de ti".