Jesus analisa reforços: «Helton Leite não conheço bem, mas o Gilberto é muito competitivo»

Helton Leite foi contratado pelo Benfica quando Jorge Jesus ainda era técnico do Flamengo e o treinador admite que não conhece muito bem o guarda-redes ex-Boavista.





"Não conheço muito bem o Helton Leite. O Odysseas conheço porque vi mais jogos do Benfica. Os jogos do Benfica dão no Brasil, os do Boavista não. Queremos ter mais do que um bom guarda-redes", afirmou, à BTV.Já Gilberto, foi um pedido expresso de Jorge Jesus e o técnico descreveu o lateral ex-Fluminense."Foi um jogador que já tentei antes de ir para o Benfica contratar para o Flamengo. Não consegui, não chegaram a acordo, mas agora houve a possibilidade de o trazer para o Benfica. É um jogador tecnicamente evoluído, mas não é um jogador que possa à primeira ideia ser um jogador com uma qualidade técnica muito superior. Mas é muito competitivo, joga 90 minutos sempre muito forte. O melhor dele é ofensivamente, faz golos. Tem alguns defeitos, mas por isso é que aqui estou. Ele e o André Almeida vão disputar a titularidade, mas há espaço para todos e todos vão ser titulares", analisou.