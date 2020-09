Jesus com grupo completo

Jorge Jesus já teve ontem oportunidade de trabalhar com o grupo completo (exceto lesionados), depois do regresso dos oito internacionais que estiveram ao serviço das respetivas seleções. Jogadores como Vertonghen, Rúben Dias ou Svilar juntaram-se ontem ao plantel, que prepara a viagem à Grécia para defrontar o PAOK, em jogo a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendado para a próxima terça-feira.

Os encarnados têm agora poucos dias para ultimar a estratégia para o confronto em Salónica, mas o técnico benfiquista optou por dar hoje um dia de descanso ao grupo. Afinal, a equipa viaja já no próximo domingo para solo helénico, sendo que, no dia seguinte, fará o treino de adaptação ao relvado e iluminação do estádio do PAOK. Depois, segue-se o arranque do campeonato.