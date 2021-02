Jesus confirma Waldschmidt e avisa sobre Lucas Veríssimo: «Vai jogar quando tiver que jogar»

Jorge Jesus admitiu este sábado que Luca Waldschmidt está recuperado e vai integrar as opções para o jogo do Benfica em Moreira de Cónegos.





"Está convocado. Fez quatro treinos, deu-nos indicação de que já recuperou dos problemas que tinha e vai para o jogo", afirmou o técnico das águias, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com o Moreirense.Relativamente a Lucas Veríssimo, que já esteve no banco no jogo da Taça, com o Estoril, Jorge Jesus não garante que seja utilizado no imediato."Vai ter oportunidade quando jogo o ditar. Quando entrar acreditamos na capacidade dele e vai ter o seu momento. Está a adaptar-se ao Benfica e à forma como Benfica defende. Tem dado passos à frente e vai jogar quando tiver que jogar", justificou o técnico do Benfica.