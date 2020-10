Jesus deixa alerta: «Nunca mexo muito mas alguns já estavam nos limites...»

Jorge Jesus assumiu após o encontro com o Belenenses SAD a necessidade de fazer algumas alterações no duelo de quinta-feira diante do St. Liège, já que vê alguns dos seus pupilos com alguma fadiga.





"Há que mexer na equipa. Não há tempo para recuperar. Começa a haver sinais de fadiga. Vou ter de saber mexer para 5.ª feira com alguns jogadores. Nunca mexo muito mas alguns já estavam nos limites de três jogos consecutivos a ritmo muito alto. O Grimaldo estou obrigado a mexer, outros pelos sinais dos jogadores, outros do departamento clínico. Agora vamos recuperar e 4.ª já vou perceber quem posso ou não lançar no jogo da Liga Europa", assumiu.