Jesus desvaloriza queixa da APAF: «Devia preocupar-se com os problemas da arbitragem portuguesa»

Confrontado com a queixa da APAF por conta das declarações do próprio Jorge Jesus, mas também de Alex Grimaldo e Nicolás Otamendi, Jorge Jesus desvalorizou e referiu que o organismo que rege a arbitragem em Portugal se deve preocupar com as questões da arbitragem e não com as opiniões dos treinadores. Por outro lado, JJ diz que o VAR tem de ser mudado e até deu o exemplo do sucedido no Real Madrid-Sevilha da véspera.





"Vocês sabem que sou um defensor da autoridade dos árbitros dentro do campo e não só. Pelo que aconteceu no jogo não posso ser julgado, quem deve ser julgada é a APAF. De resto não mereço castigo seja do que for. A APAF tem de se preocupar é com os problemas da arbitragem portuguesa. E não é se os treinadores dizem que estão ou não de acordo, isso faz parte de um país democrático. Isso demonstra falta de conhecimento e preocupação com coisas que não têm nada a ver com a arbitragem. Deviam pensar no que se deve fazer para mudar o futebol. O VAR tem de ser mudado, para bem do futebol. Eu tenho ideias para que o VAR continue a mudar o futebol, mas tem de ser mudado", atirou o técnico das águias, dando depois o exemplo do que se viu no jogo de domingo entre Real Madrid e Sevilha, quando um penálti a favor dos merengues foi 'transformado' num castigo máximo para os andaluzes."Ainda ontem estava a ver Real Madrid-Sevilha, há um lance dentro da área do Sevilha e é penálti contra o Sevilha. O VAR passado um minuto veio buscar a jogada atrás e vê um lance. Ou seja, o Real Madrid não fez o 2-1 e o VAR passado várias ações do jogo, onde os adversários tiveram mais do que tempo para anular aquela jogada, vai buscar uma grande penalidade contra o Real Madrid. Isto é para mostrar que o VAR tem de mudar, isto não é compatível com o futebol. O VAR tem de se decidido nas últimas três decisões do jogo, antes disso não pode haver VAR. Hoje marcas um golo e tens de ficar quietinho, a ver se é ou não golo... Se não soubermos trabalhar com o VAR ele não vem ajudar o futebol".