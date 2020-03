Jesus e a contratação de Pedrinho pelo Benfica: «Há vários melhores do que ele»

Jorge Jesus analisou a contratação de Pedrinho por parte do Benfica e garantiu que o médio brasileiro do Corinthians não é o melhor na sua posição no Brasileirão. "Se me perguntarem se há jogadores no Brasil na mesma posição do Pedrinho melhores do que ele, eu digo que há e mais do que um, são vários. Cebolinha [Everton, do Grémio], Dudu [Palmeiras], Rony [Palmeiras], Michael [Flamengo]. Já lhe disse quatro!", reiterou em declarações à FOX Sports, no programa ‘Jogo Sagrado’, o atual técnico do Flamengo, que passou pelo banco do Benfica entre 2009 e 2014.

O treinador português, de 60 anos, chegou ao Brasil em 2019 e já defrontou o futuro reforço do Benfica em duas ocasiões, com o Corinthians a não conseguir ganhar qualquer dos jogos. No primeiro, em julho último, o Timão e o Mengão empataram a um no Arena Corinthians com Pedrinho a cumprir os 90 minutos. Já em novembro, Jesus levou a melhor por um expressivo 4-1 onde Pedrinho voltou a ser totalista, no Maracanã, em encontro a contar para a 30ª jornada do Brasileirão. O médio, de 21 anos, fez o passe para o único golo da sua equipa no encontro, apontado ao minuto 52 por Mateus Vital.