Jesus e a possibilidade do Benfica pedir para adiar jogos: «Podemos pôr a ideia em cima da mesa»

Com três jogadores infetados com covid-19 no plantel - Taarabt, Darwin e Weigl -, Jorge Jesus não descarta a possibilidade de o Benfica colocar em cima da mesa a possibilidade de adiar jogos na Liga





"A pandemia é uma realidade no mundo, nuns países mais do que outros. Temos de estar preparados para isto. Também afeta as equipas e podes ter várias situações destas: para já temos três [infetados], o que, para nós, já é muito. Mas há equipas que têm 16 ou 17, como no Brasil, e tens que dar solução a isto. Se podemos adiar? Sim, se acharmos que a solução ideal é for permitido, podemos pôr a ideia em cima da mesa".E prosseguiu: "Não há vantagem de jogar sem adeptos. Todos os jogadores querem jogar com adeptos. Acho que a qualidade do futebol piorou em todo o mundo. São os mesmos jogadores e treinadores. O ambiente dos adeptos obriga a uma paixão muito grande para se entregarem ao jogo. É como se fosses para o teatro e o cenário atrás não está lá. Não é a mesma coisa. O futebol sem adeptos não tem sumo nem paixão".