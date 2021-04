Jesus e a redução de equipas na Liga: «Preocupa-me que 50 jogadores possam ficar sem trabalho»

Jorge Jesus foi esta sexta-feira confrontado com a hipótese de o campeonato ser reduzido de 18 para 16 equipas. O treinador do Benfica admite que há vantagens e desvantagens na medida.





"Sou defensor do futebol tanto com 18 ou 16 equipas no campeonato. Com 18 pode ser mais vantajoso para as equipas que vão normalmente às competições europeias, acredito que sim; mas por outro lado também acredito que reduzindo deixas de ter duas equipas na 1.ª divisão o que faz com que haja 50 jogadores que podem ficar, não digo desempregados, mas com mais dificuldades em ter trabalho. Mas é um pouco subjetivo... Ou melhor, não é subjetivo, mas há interesses por uma parte e para outra. Estou mais preocupado que esses 50 jogadores tenham mercado e que possam estar na 1.ª Divisão", afirmou na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Gil Vicente.