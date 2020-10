Jesus e a saída de Vinícius: «Se pensarmos um bocadinho não tem nada de anormal»

Carlos Vinícius rumou esta semana para o Tottenham e Jorge Jesus garante só os bons jogadores, novos ou menos novos, têm na realidade mercado e explica-se.





"Se pensarmos um bocadinho não tem nada de anormal. Quem tem procura no mercado? São os melhores ou os piores? O Vinícius foi o melhor marcador e por isso é que o procuram. Quem tem procura são os melhores. Se achávamos - e achamos - que temos alternativas para que o Vinícius pudesse sair para subir o Gonçalo Ramos, que vai ser convocado... dá-nos uma abertura. Não olho para os jogadores se são novos ou velhos. Isso para mim não existe. Se têm 35 ou 17 anos, isso para mim não é importante. Lancei um menino de 17 anos no meu último clube que passado um tempo foi vendido para o Real Madrid", recordou este sábado na conferência de antevisão ao jogo com o Farense (amanhã, 18h30).E prosseguiu: "Não recebi qualquer alerta [sobre jogadores que podiam estar de saída]. A CMTV é que faz alertas (sorriso). Em relação ao jogador ou jogadores que pudessem estar numa situação de saída, quando cheguei tinha intenção de ter os melhores porque queríamos atacar a Champions. Com poucos dias, ter os melhores só não chega. É preciso muito tempo de trabalho. Em função do que foi o mercado, do meu conhecimento da equipa, decidimos assim. Os jogadores que tiveram mais procura foram Vinícius e Rúben Dias. Não fui alertado para nada em relação a qualquer jogador que pudesse estar na rampa de saída".Quem não está de saída, segundo JJ, é Ferro. "Claro que conto com o Ferro. Queria cinco defesas, tenho quatro - Vertonghen está lesionado . Ferro é um jovem jogador que teve dois anos diferentes do seu rendimento. Acho que cobraram muito do jogador. O problema não foi do Ferro, foi de toda a equipa. Está a tentar beber as nossas ideias. Tem as suas características... Não é um jogador muito rápido. Queremos melhorar um pouco essa característica dele e que seja um jogador mais confiante. Não é um jogador para sair".