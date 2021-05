Jesus e as declarações de Varandas na Câmara: «Foi uma forma de desvalorizar o título do Sporting»

Jorge Jesus foi este sábado confrontado com as declarações de Frederico Varandas na Câmara Municipal de Lisboa, quando o presidente do Sporting se pronunciou relativamente aos casos de Covid-19 que afetaram o Benfica.





"O presidente do Sporting trabalhou comigo durante alguns anos como médico. Respeito-o muito. Acho que o Sporting foi um justo vencedor, e que nestes momentos o que é importante é valorizar quem ganha e não falar muito dos rivais. Se alguém em Portugal ou no Mundo, tirando o River, teve problemas muito sérios do que é ter uma equipa com surto foi o Benfica. Não é um, nem dois, nem 10, foram 28 jogadores! A equipa técnica foi toda. Não há comparação possivel. E o Sporting ganhou, porque mereceu ganhar e justificou que é melhor. Foi forma de desvalorizar o título do Sporting", disse Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de Portugal.