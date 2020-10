Jesus e as palavras de Bernardo Silva: «É uma ingratidão muito grande...»

Jorge Jesus abordou as declarações de Bernardo Silva esta segunda-feira em conferência de imprensa e falou em "ingratidão muito grande".





"Não queria falar nisso, mas já que me coloca a pergunta... Durante muitos anos, nunca quis falar muito disso, porque ele durante muitos anos se meteu comigo como jogador e treinador. Comigo, tudo bem... Agora com o presidente do clube que o ajudou a crescer. É uma ingratidão muito grande e o pior defeito que uma pessoa pode ter é ser ingrato. Por muito que tenha uma ideia diferente, não pode é ser ingrato e ao longo deste tempo, muitas vezes se aproveitava o facto disto, de me dar umas facadas e bicadas do lateral esquerdo", atirou o técnico."O que vou dizer é verdade. Vamos falar nisso, porque já passaram muitos anos. Eu era treinador do Benfica e fui eu quem subiu para a equipa principal. Quando chegamos a Portugal, ele pergunta-me'Mister, quais são as suas ideias para mim?''As ideias que tenho para ti? Então tu subiste à equipa principal'.'Não, não... Quero saber... se jogo'.'Se jogas? Se jogas onde, explica-me lá? Sai o Nico e jogas tu? Sai o Salvio e jogas tu? Então que queres que faça?''Mas eu tenho possibilidade de sair e peço que o míster me deixe sair, pois tenho um contrato onde posso ganhar vinte vezes mais no Monaco e preciso ajudar a minha família''Então vai falar com o presidente'Esta é a verdade. Se ele me está a ouvir, vai ter de contar isto. Esta foi a verdade da saída dele, não foi ter metido a lateral esquerdo. A lateral esquerdo já meti o Everton nos treinos! Chegou e já o fez para aprender a defender. Passados estes anos todos estou a contar isto porque ele foi ingrato com o presidente do Benfica. Não soube compensar o que o Benfica e presidente fez por ele", atirou.