Jesus e as palavras de Taarabt a Record sobre FC Porto e Sporting: «Ofendeu ou prejudicou alguém?»

A Record, Adel Taarabt considerou que o maior rival do Benfica na luta pelo título é o FC Porto. Na sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Moreirense, Rúben Amorim preferiu não comentar diretamente as palavras do jogador marroquino e este domingo Jorge Jesus deixou a sua posição sobre as palavras do jogador das águias.





"Taarabt deu a opinião dele e na opinião dele o FC Porto é o rival mais complicado. Não pode ter opinião? Ofendeu alguém, prejudicou alguém? Não vejo onde pode ter denegrido qualquer equipa", referiu Jorge Jesus na antevisão do jogo com o Marítimo.Quando foi confrontado com as afirmações de Adel Taarabt a Record, Amorim respondeu: "As declarações dos jogadores dos outros clubes são-me completamente indiferentes. Agradeço-lhe, porque até me facilita o meu trabalho com os meus jogadores. É completamente indiferente o que pensam", disse o treinador do Sporting.