Jesus e o calendário apertado da pré-época: «A maior preocupação é que podia estar fora disto»

A equipa do Benfica ainda não terminou a presente época, mas já sabe que o início da próxima será eletrizante. Para o mês de agosto tem já garantidos sete jogos mas, se tudo correr bem, podem ser... nove. Seriam boas notícias para o universo benfiquista, mas para tal as águias terão de vencer a Taça de Portugal e passar a 3ª pré-eliminatória da Champions. Um calendário apertado que Jorge Jesus abordou esta terça-feira na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o V. Guimarães.





"Claro que me preocupa, a maior preocupação é que podia estar fora disto, a jogar diretamente na Champions. Mas não tanto como no ano passado. Este ano não vou trabalhar cinco semanas antes, não vou trabalhar com jogadores que nunca tinham trabalhado comigo... Tudo é mais fácil, tudo é diferente, para melhor", afirmou.