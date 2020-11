Jesus e o erro de Otamendi: «A confiança é a mesma que tínhamos quando o fomos buscar»

Questionado sobre o erro de Nicolás Otamendi que levou ao golo do Marítimo, Jorge Jesus assegurou que, apesar do argentino ter comprometido naquele momento, continua a confiar tanto no argentino como no seu parceiro da zona mais recuada, o belga Jan Vertonghen.





Jesus irónico sobre Otamendi: «Não sei se é titular da Argentina, do Luxemburgo ou da Bulgária...»

"É verdade que foi um erro individual, mas isso faz parte do jogo. É verdade que não podemos cometer erros desses. Quando erras é uma coisa, mas isso faz parte do jogo, da profissão deles. A minha confiança neles [Otamendi e Vertonghen] é a mesma que tínhamos quando o fomos buscar. Esteve sempre bem no jogo, só esteve mal naquela decisão. Foi grave, porque deu golo, mas o resto de jogo apresentou qualidade e voz de comando. A minha experiência diz-me para perceber com mais facilidade estes erros individuais. Para mim é mais grave um jogador meu errar no que quero taticamente, do que tecnicamente... Aí cobro, mas aqui não", frisou o técnico.A finalizar, Jesus não concordou com a opinião expressa por Everton minutos antes, quando o brasileiro disse ter feito a sua melhor atuação pelas águias. "Não, não concordo. Já fez melhores jogos no Benfica. Mas ainda não jogou o que jogou no Brasil e Grémio, aí conheço melhor que você. É normal, eu estive lá. Ele faz muitos golos nesta jogada. No Brasil fez 18 e 20 golos nas últimas épocas. Hoje esteve mais em jogo, mas o Everton ainda vai dar grandes alegrias a ele e à equipa", garantiu.