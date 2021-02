Jesus e o penálti sobre Weigl frente ao Moreirense: «Não caiu porque é alemão, se fosse 'portuga'...»

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão ao duelo entre Benfica e Farense, jogo agendado para as 20h15 deste domingo, a contar para a 20.ª jornada da Liga NOS.





Em conferência de imprensa realizada hoje, o treinador do Benfica falou da ausência de Weigl - cumpre castigo de um jogo por acumulação de amarelos -, deu a conhecer quem será o seu sucessor na posição "se nada acontecer" até à hora do jogo e explicou a razão pela qual Samaris tem andado longe das suas opções.

"O Weigl é penalizado, não pode jogar amanhã em Faro, numa ação em que a grande penalidade e ainda por cima é penalizado com o cartão amarelo. Compete-me a mim analisar depois do jogo. Já vi várias vezes o lance. A primeira ação é que o Weigl cai na área, ele não cai logo porque é alemão, porque se fosse 'portuga' caía logo ali. Tem outra formação. Por isso, o Weigl vai estar de fora amanhã. É um dos jogadores que eu posso dizer, não há muitos, que eu melhorei muito desde a minha chegada. É um jogador importante para o Benfica. Neste momento, tens de passar a tua primeira barreira, o terceiro classificado, depois o segundo classificado e assim será. Há muito campeonato, mas tens de ganhar para contabilizar aquilo que pensas. Acreditamos que há muita coisa para ser decidida, não tenho dúvida nenhuma."

Sporting perde os 13 pontos de vantagem até ao final do campeonato?

"Os jogadores estão focados. O passar de um jogo com o Arsenal para o jogo com o Farense é claro que em termos de comparação não é igual. Os jogadores do Arsenal são conhecidos mundialmente, foi uma equipa construída para os cinco primeiros classificados do campeonato inglês. O nosso principal objetivo continua a ser o campeonato, é por aí que vamos há Champions. São muitos pontos? São. Mas ainda há muitos jogos por disputar. Não estava preparado para o que me aconteceu. Nós acreditamos que temos de olhar primeiro para quem está à nossa frente até quando chegarmos ao segundo lugar, depois olhar para quem estiver em primeiro."

Gestão de equipa - haverá mudanças?

"Não é o facto de estarmos a 13 pontos do primeiro lugar que vai condicionar-me o facto de mudar a equipa. O que vai condicionar é o facto de termos jogado na quinta-feira. Só hoje é que vou falar com alguns jogadores. É normal que alguns estejam mais sobrecarregados do que outros, mas isso faz parte. Eu queria que daqui a uma semana vocês estivessem a mesma pergunta, era o sinal de que tínhamos eliminado o Arsenal. A minha resposta é exatamente essa. Se mudar a equipa não terá nada a ver com a pontuação, mas sim com alguns jogadores que poderão estar ainda a recuperar do último jogo."



Veríssimo pronto para ir a jogo?

"O Lucas Veríssimo foi um dos jogadores que sentiu alguma fadiga e nota-se que ainda não está preparado para fazer 90 minutos. Para mim, demonstrou todo o seu valor e fez um grande jogo [frente ao Arsenal]."

Gabriel já garante a mesma capacidade?

"Temos jogadores com aquelas características, temos o Weigl, o Gabriel e o Samaris, mas o Samaris tem um problema físico e há possibilidade até de ser operado. Não tendo essa possibilidade de ter o Weigl, o jogador que me dá mais confiança nessa posição é o Gabriel. Se nada acontecer até lá, será sempre o Gabriel. Ainda está um temporal enorme, mas penso treinar ainda hoje", concluiu.