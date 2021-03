Jesus e o público nos estádios: «Que as gotas não estejam contadas quando chegar essa altura»

O regresso do público aos estádios é "das melhores notícias" que Jorge Jesus queria ouvir. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Boavista (18 horas), na Luz, o treinador do Benfica sublinhou, no entanto, que é preciso cautela.





"Das melhores notícias que todos nós no futebol queremos e particularmente o Benfica. É o 12.º jogador. Se abrir na data que estão a dizer, não estará o estádio cheio mas será como se estivesse lotado pois já não estamos habituados ao carinho do público. Isso tem prejuízos grandes para os clubes com maior massa associativa. Dizem que é a conta-gotas, mas como isto é dia a dia, esperamos que quando chegar essa altura não seja a conta-gotas e as gotas não estejam contadas", afirmou.