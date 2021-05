Jesus elogia Diogo Gonçalves: «Vi capacidade e talento, mas ele teve de fazer por isso»

Jorge Jesus deixou elogios a Diogo Gonçalves, na sequência do prémio de futebolista revelação dos galardões Cosme Damião. Na antevisão ao duelo com o Nacional, o técnico do Benfica explicou que sempre viu talento no lateral, mas deixa claro que tudo poderia ter sido diferente se o jogador não quisesse apostar.





"Fico feliz, porque é um menino que foi criado neste clube. Começou a sua carreira e soube aproveitar a oportunidade que lhe demos, fazendo a pré-época connosco. Vi que havia um jogador com capacidade e talento para desenvolver o que queríamos para a posição que ele ocupa. Teve de fazer por isso. Por muito que os treinadores queiram, se não houver talento e os jogadores não quiserem apostar numa ideia conjunta, não dá resultado. E ele quis apostar, tem talento para aquilo que faz e de certeza que está muito feliz", disse o técnico.