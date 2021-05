Jesus elogia Weigl: «Cresceu e trouxe estabilidade à equipa»

Horas depois de Julian Weigl ter sido distinguido como futebolista do ano nos prémios Cosme Damião, Jorge Jesus destacou o crescimento do médio alemão e a importância que vem assumindo na equipa.





"Não é so ele. Todos estão diferentes e cresceram na segunda volta por vários motivos. Houve mais tempo de aprendizagem, ele foi um dos que teve problemas. Fisicamente cresceu, conhece melhor as minhas ideias e como tem de jogar e posicionar-se naquela posição. Tem crescido de jogo para jogo e ele sente isso. É um jogador que evoluiu a sua agressividade no jogo com e sem bola. Isso trouxe estabilidade à equipa no corredor central, jogando com um ou com dois jogaores ao lado. A equipa cresceu", afirmou, Jorge Jesus, na antevisão à receção ao Sporting.