Jesus esclarece lesão de Grimaldo: «Quando foi aquecer já ia com sinais»

Jorge Jesus esclareceu em conferência de imprensa a lesão que motivou a ausência de Alejandro Grimaldo no jogo desta noite diante do Paços de Ferreira.





"Quando foi aquecer já ia com sinais. Estive até à última hora 'ponho, não ponho'. As indicações que deu é que dava, mas íamos ver no aquecimento. Se não se sentisse bem dizia. E no aqueciemento mudámos e jogou o Nuno", explicou.