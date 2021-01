Jesus: «Estás a ganhar, tens de matar o jogo, não podes sofrer golos fáceis como este»

Desapontado com o empate do seu Benfica diante do Nacional, Jorge Jesus assumiu que os encarnados fizeram por merecer melhor sorte esta noite na Luz. Na ótica do técnico, a inexperiência acabou por pesar e ditar um golo que no seu entender as águias não podem sofrer.





"Perdemos 2 pontos. Fizemos um bom jogo... Nos primeiros 30 minutos entrámos bem, fizemos dois golos, mas só um contou. A equipa teve alguma qualidade e dinâmica, mas nos últimos 15 minutos da primeira parte começámos a perder passes, principalmente na frente. A bola chegava e perdiam-na, e isso carrega a equipa e tira confiança. O Nacional rematou uma vez, num remate que é uma segunda bola, num ressalto, mas o futebol é isto. Estamos a ser penalizados por pouca coisa que fazemos. Defensivamente a equipa esteve quase sempre perfeita. Não deixou o Nacional ter contra-ataque, criar perigo na área, mas acabou por fazer golo. E nós... o futebol é cruel. Estás a ganhar, tens de matar o jogo, não podes sofrer golos fáceis como este. A inexperiência paga-se caro e foi isso que aconteceu no jogo", começou por dizer, à BTV."Independentemente de tudo, os jogadores tiveram compromisso, correram, lutaram, depois de uma semana complicada, fizemos tudo para ganhar. Não conseguimos, estamos tristes, mas temos de continuar a trabalhar, a recuperar a equipa, de forma que tenha mais soluções e possibilidade de poder ter outro rendimento, apesar de achar que hoje, com estes problemas teve rendimento aceitável. O que jogou foi suficiente para ganhar, o Nacional nao criou muitas dificuldades defensivamente, defendeu bem e os nossos avançados não conseguiram criar muito espaço. O Darwin hoje não esteve cá. Anda com um problema e ressentiu-se durante a semana... Fizemos o que podíamos, mexemos o que tínhamos e foi pena depois desta semana complicada a equipa não ter saído com vitória, pois ajudava tudo o que está a acontecer", apontou.Jesus abordou ainda os casos de Covid-19 no plantel e assumiu que toda esta situação complica a sua tarefa, não só pela ausência necessária de pelo menos 10 dias. "Temos jogadores com os problemas todos que sabemos. Sabemos que a Covid-19 não deixa só o jogador em casa 10 dias, mas sim parado e a ter dificuldade para voltar à forma. Mas o jogo de hoje, os que jogaram fizeram tudo para ganhar. Tiveram momentos de muita qualidade, mas não é uma equipa com muita experiência, alguma juventude que nos momentos decisivos treme e isso também nos penalizou".