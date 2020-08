Jesus exigente com a defesa

Jorge Jesus vive o jogo como ninguém e está sempre atento a todos os aspetos. Com o Bournemouth, o treinador foi particularmente exigente com o processo defensivo dos encarnados, nomeadamente quando o adversário tentava sair a jogar. O técnico pediu que a última linha defensiva subisse na pressão, de forma a acompanhar a equipa, e não raras vezes corrigiu Rúben Dias e Jan Vertonghen. Os médios também acabaram por ser visados. Ao longo do encontro, JJ foi também trocando impressões com os jogadores presentes no banco.