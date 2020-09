Jesus confirma Otamendi e avisa: «Vai ver que as minhas ideias são diferentes das do City»

Jorge Jesus disse não estar completamente ciente das negociações que envolvem a saída de Rúben Dias do Benfica e a possível chegada de Otamendi, mas não deixou de elogiar o defesa-central argentino que pertence aos quadros do Manchester City, dando a entender que este pode mesmo chegar à Luz.



"É um dos centrais que faz parte dos quadros do Manchester City e que pode estar envolvido no negócio. É um jogador que já demonstrou o seu valor no rival, tem sido titular no Manchester City, é um jogador que nos agrada obviamente", começou por dizer o técnico, na conferência de imprensa no final do jogo com o Moreirense, chamando ainda Rúben Semedo - outro dos jogadores apontados a reforçar a equipa encarnada - para a equação: "O jogador que entrar vai perceber que as minhas ideias são completamente diferentes daquelas que tem no Manchester City. Se for o Rúben Semedo não, já jogou um ano comigo já sabe o quê que eu quero."





"São setores completamente diferentes, o setor defensivo não podes falhar tanto. Médios e avançados que falhem passes, que não joguem tão bem, tudo bem. Agora atrás não. O Otamendi tem esse perfil. Toda a linha de quatro são jogadores experientes, o Nuno Tavares também porque tenho a certeza que vai ser um jogador de futuro, é uma questão de tempo. O central que vamos contratar de certeza que não será nenhum jovem", concluiu.