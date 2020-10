Jesus faz pedido aos adeptos: «Venham ao jogo com a camisola vestida»

Depois de vários meses sem a presença de público nas bancadas, o duelo com o Standard Liège marcou o regresso do calor humano dos fãs à Luz, algo que deixou Jorge Jesus bastante satisfeito. Após essa partida, para lá de destacar a importância da presença dos adeptos, JJ deixou ainda um pedido... à brasileira.





"Eram 5 mil, mas pareciam 55 mil. Foi muito bom, foi um estímulo muito grande. Até acho que os jogadores jogaram mais. Estou convencido disso. Não há hipótese. O futebol sem público não tem paixão, sentimento... Eu vim de um país que é o país do futebol, onde toda a gente vai ao jogo com a camisola. Nós aqui vimos ao jogo com o cachecol. O colorido não é tão bonito. Gostava que quando tivermos jogo peço aos adeptos que venham com a camisola do Benfica, que fica mais bonito", pediu o técnico.