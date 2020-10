Jesus: «Foi o melhor jogo que o Benfica fez desde que cá cheguei»

Naturalmente satisfeito com a vitória do Benfica por 3-0 diante do Standard Liège, Jorge Jesus assumiu que este terá sido a melhor atuação da equipa da Luz desde que chegou. Tanto pela dimensão da vitória, mas essencialmente pela forma como se apresentaram.





"Foi importante ganhar, como é óbvio. Quando se ganha com esta qualidade, melhor ainda! Foi o melhor jogo que o Benfica fez desde que cá cheguei. Não só pelos três golos, mas porque jogámos contra uma equipa que praticamente não teve jogo ofensivo. Repare que não tiveram chances de golo. Foi uma equipa que nos dificultou muito a tarefa com a sua organização defensiva, em 5-4-1 com muitos jogadores atrás, mas nós gostamos destas equipas. Estamos a adaptar-nos bem e sabíamos que com o tempo iria surgir espaço e as oportunidades. Foi um jogo com uma qualidade muito boa em termos ofensivos, mas também defensivo. Até porque é muito importante para mim não sofrer golos", declarou o técnico, à SportTV.