Jesus foi questionado sobre Cavani: «Temos capacidade para entusiasmar os grandes jogadores da Europa»

Jorge Jesus foi questionado sobre os reforços a contratar para o Benfica, incluindo Cavani. Sem falar em nomes, deixou uma garantia.





"Já temos falado internamente, eu, o Rui [Costa], o presidente e o Tiago. Em relação ao que pode ser o elenco do Benfica. Acreditamos que temos capacidade para entusiasmar os grandes jogadores da Europa, para virem jogar para o Benfica com objetivos bem definidos. Não vou falar em nomes, não importa. O que importa é trabalharmos e termos certeza de quem podemos contratar. Nós sabemos os alvos que queremos. Sabemos até onde podemos chegar, o presidente sabe, e portanto temos de ser conscientes dos jogadores que vamos contratar para satisfazer os objetivos que o Benfica tem. O Benfica tem um leque de jogadores com muito valor, que vão continuar nesta casa e, com a ajuda de outros, vamos fazer uma grande equipa. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Vamos arrasar!", concluiu o técnico.