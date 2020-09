Jesus: «Svilar positivo à Covid? Não se passa nada, no Flamengo tinha 11...»

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o PAOK, Jorge Jesus abordou ainda o caso positivo de Covid-19 registado no plantel do Benfica (Mile Svilar), mas aproveitou a oportunidade para focar naquilo que considera ser um "exemplo muito grande" transmitido pelo mundo do futebol na luta contra a pandemia.





"É verdade que tivemos um com Covid-19 mas faz parte da vida de todos. Saber conviver com o Covid-19, não há outra maneira de vivermos. No futebol, penso que o futebol deu um exemplo muito grande de como se convive com a pandemia. Há 3 questões a colocar: testar, prevenir e isolar. Para mim não é nada de novo. No Brasil tive 11 jogadores no Flamengo. Testar e depois isolar. Não tem problema nenhum, desde que sejam bem feitas. Os protocolos não podem fugir do testar semanalmente todos os atletas, que é o que o Benfica faz, que testa os atletas 3 vezes por semana. Não quer dizer que não possa aparecer um. Por isso é testar e isolar. Na minha opinião não se passa nada. O problema que se coloca é o jogador que tem e fica sem treinar duas semanas. Se for mais 3 ou quatro, é problema, pois não podem jogar... De resto, é testar", frisou.