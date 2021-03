Jesus garante titularidade de Pizzi frente ao Estoril: «Conheço os defeitos dele e ele os meus»

Jorge Jesus sublinhou esta quarta-feira o papel de Pizzi na equipa abordando o facto de o capitão ser utilizado em muitos jogos, mas não ser o jogador com mais minutos.





"Vocês sabem que alguns treinadores - cada um vê à sua maneira - acham que não devem individualizar os jogadores, seja pela positiva ou negativa. Eu não vejo o futebol assim. Eu não me escondo a isso. É mais importante coletivamente, mas se tiver de falar dos meus jogadores individualmente, falo. Dos 38 jogos que o Benfica fez, Pizzi esteve em 35. Não esquecer que ele teve Covid... Quando eu estava no Benfica, fui eu que o pedi ao presidente, na altura estava no Espanyol. Conheço os defeitos dele e ele os meus. É capitão do Benfica, sente-se responsável pelos resultados das equipas, mas o principal responsável é sempre o treinador e não os jogadores. É um jogador muito importante, não só por estes fatores, mas por outro motivo", começou por afirmar na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril de amanhã, justificando:"Com o Pizzi no jogo, posso mudar o sistema facilmente porque é um jogador que joga em três posições. Ele não jogou este último jogo com o Rio Ave de início, amanhã vai jogar. Esse fator de gerir os jogadores tem a ver com as minhas decisões."