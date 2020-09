Jesus insatisfeito com Weigl

Mal Felix Brych apitou para o intervalo, Jorge Jesus saiu disparado do banco e foi ter com Weigl. O treinador puxou o braço do médio e de seguida bateu com uma mão na outra, aparentemente para pedir mais agressividade. O alemão, cabisbaixo, anuiu e os dois continuaram a dialogar. Enquanto isso, Pizzi trocou de camisola com Varela.