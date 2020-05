Jesus lembra golo de Kelvin no Dragão: «Ainda hoje penso nisso... É quase impossível acontecer»

Jorge Jesus admite que o golo de Kelvin, no Dragão, na temporada 2012/13, ainda hoje lhe faz confusão. O Benfica, recorde-se, perdeu aí a liderança para os dragões, a uma jornada do fim do campeonato, e a equipa de Vítor Pereira viria a conquistar o título.





"Ainda hoje penso no que aconteceu, aquela jogada que dá o empate não lembra… É quase impossível aquilo acontecer! O futebol tem impossíveis. Isto não tem lógica nem é uma ciência exata", considerou o português, atualmente no Flamengo, à BTV.O técnico falou ainda do célebre jogo dos Eusébios, em 2013/14, na semana em que o grande ídolo da história do Benfica faleceu. "Foi uma semana de tristeza. O maior ídolo do futebol português e do Benfica tinha desaparecido e criámos o objetivo de querer ganhar mais esse campeonato para lhe dedicar. Tivemos uma alma muito forte, como se viu logo nesse jogo com o FC Porto. Essa equipa correu até não poder mais", lembrou JJ, orgulhoso.