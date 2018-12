Jesus: «Luisão tem princípios para começar como um bom adjunto»

Jorge Jesus admitiu, em entrevista à Sport TV, que Luisão tem características para fazer carreira como treinador. O técnico do Al-Hilal vincou a admiração pelo brasileiro e por Aimar mas disse nada saber sobre a possibilidade de virem a ser seus adjuntos."Isso é uma novidade para mim. Não sei de nada. Se fosse verdade eu tinha de saber de alguma coisa. Primeiro ninguém me convidou para voltar ao Benfica. Segundo, quem me conhece sabe que uma das prioridades que coloco é a minha equipa técnica. Portanto, isso não tem nada de verdade. Se me disseres 'mas são teus dois ex-jogadores de quem gostas', isso é outra questão. Mas desconheço isso. Praticamente não falo com o Luisão, a última vez foi um Sporting-Benfica em que ele me cumprimentou. Nunca falei com o Luisão sobre isso mas que ele tem princípios para começar a carreira como um bom adjunto e líder, não tenho dúvidas. O Aimar já está na seleção argentina. Não passa de surpresa", referiu.Questionado sobre se Luisão terminou a carreira prematuramente respondeu: "Se fosse ele, sei o que faria. Respeito o Luisão. Não tenho de falar muito do Benfica, estou ligado ao Benfica como estou ligado ao Sporting ou ao Belenenses. Cada um toma as suas decisões".Jesus assegurou que tenciona terminar o contrato com o Al-Hilal. "Eles já propuseram dinheiro que nenhuma equipa no Mundo me paga. Se eu tivesse 40 anos, se calhar não saía mais da Arábia Saudita. Se não tiver a possibilidade de voltar a Portugal, fico aqui. Mas se voltar ao que quero, vou regressar, sabendo que vou perder muitos milhões mas quero estar no meu cantinho, com os amigos e sentir a pressão diária. Só sinto essa pressão num clube grande. A minha paixão pelo futebol não escolhe os clubes. O que pode projetar-me desportivamente em Portugal são os três grandes mas treino sempre com a mesma paixão. "