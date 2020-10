Jorge Jesus: «Não quero que este Benfica seja parecido ao Barcelona de agora»

Na zona de entrevistas rápidas da SportTV, Mehdi Carcela comparou este Benfica ao Barcelona, algo que levou o jornalista da referida emissora a questionar Jorge Jesus se sentia orgulhoso pela declaração do marroquino. O técnico a princípio não percebeu, mas depois lá soltou uma resposta bem ao seu jeito...





"Não direi o Barcelona. O de há uns anos atrás sim... que o de agora não tem nada. Não quero que seja parecido com o de agora, ao outro não me importo nada. Mas este é o Benfica com uma ideia de jogo cada vez mais identificada pelos jogadores, que estão cada vez mais confiança, com os jogadores a aparecerem cada vez mais. O Nuno, [Tavares] por exemplo, entrou e fez um excelente jogo. O Diogo como lateral, para primeira vez, gostei do jogo. Praticamente toda a gente jogou muito bem", elogiou o técnico, que em seguida abordou a opção de colocar Diogo Gonçalves a titular em detrimento de Gilberto."Ao longo destas semanas temos estado a fazer adaptações com o Diogo a lateral, mas quando tínhamos o André não há tempo para isso. Com o André lesionado, comecei a trabalhar com ambos nessa questão. O Diogo começou então a dar indicações muito boas do que pensava dele. Não é novidade nenhuma, pois ele já tinha sido lateral na seleção, pelo menos foi isso que ele me disse. Estamos a criar um nova posição e foi isso. O Gilberto tinha jogado dois jogos. Achava que a equipa precisava de jogadores mais frescos, trocámos 5 ou 6 e isso foi importante para frescura e qualidade de jogo".