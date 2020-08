Jesus: «No Benfica não chega ganhar. É preciso dar espetáculo»

Jorge Jesus explicou porque utilizou as expressões "jogar o triplo" e "arrasar" na apresentação.





"Isso é fácil de concluir. Se o Benfica este ano, depois de não ter ganhado nenhuma competição, se quer ganhar, temos de ser muito melhores. Para sermos melhores, duplicar não chega, tem de ser a triplicar. O arrasar vem de uma convicção e de uma certeza de que vamos construir uma grande equipa para podermos arrasar. Isto tem a ver com uma equipa que joga para arrasar. Com sentido de baliza, de golo, que pode arrasar o adversário. Foi por isso que falei em arrasar", explicou, à BTV.Terá o Benfica uma equipa com "nota artística", como no passado?"Não me esqueço. Foram seis anos fantásticos. Podíamos ter ganhado muito mais porque estivemos em muitas decisões. Perdemos algumas delas, mas as grandes equipas são aquelas que também perdem algumas decisões porque são aquelas que conseguem lá chegar. Até hoje sou do treinador que conquistou mais títulos, mas isso faz parte do passado. Já não me interessa. O que me importa agora é presente e o futuro do Benfica. Os títulos estão cá, mas já não interessa. O que me importa é a equipa do Benfica, quando começar a trabalhar, tem de ter um objetivo de presente e outro de futuro. No Benfica não chega ganhar. Tens de ganhar e tens de dar espetáculo. Agora, isso não vai acontecer em alguns jogos. Mas, quando tens uma grande equipa, muitas das vezes sem jogar bem, consegues ganhar, e isso é importante. O Benfica ter esse patamar", sublinhou.