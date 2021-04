Jesus: «Para chegarmos ao segundo lugar dependemos de nós, para o primeiro não»

Jorge Jesus está de olhos postos no segundo lugar e diz que o Benfica depende apenas de si próprio para lá chegar. Já no que diz respeito à liderança, reconhece que será necessário esperar pelo que fazem os adversários.





"Estamos a tentar fazer a recuperação em relação aos nossos adversários que estão à nossa frente. Para chegar ao segundo lugar dependemos de nós, para o primeiro não. Tem de ser jogo a jogo, somando sempre os três pontos podemos recuperar o segundo lugar. O resto é o nosso adversário que vai à frente quem tem a responsabilidade e nós estamos dependentes deles", admitiu.Jesus reconhece que já analisou o que resta do calendário. "Olhei mas é subjetivo dizer quem tem o calendário mais complicado. Às vezes os jogos mais fáceis são os mais difíceis. Temos jogos com os rivais que vão à nossa frente, mas são os nossos jogos que temos de controlar. Para a equipa é um fator que dá mais confiança."Será o Benfica a equipa mais forte? "Há momentos em que as equipas estão melhor ou pior durante a época, mas a melhor é a que chega ao fim e ganha. Ao longo do percurso, da soma dos 34 jogos, foi a que mais pontos fez, por isso tem que ser a melhor equipa. O facto de o Benfica, nos últimos jogos, ter feito alguns interessantes... Na soma de todos os jogos não foi a melhor. A melhor é o Sporting, que está à frente."