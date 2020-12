Jorge Jesus: «Pedrinho precisava dessa confiança»

Para lá de ter destacado a forma como a equipa do Benfica se apresentou desde início diante do Vilafranquense, Jorge Jesus elogiou as performances de Nuno Tavares e Pedrinho, depois de uma partida na qual se evidenciaram com duas assistências e um golo, respetivamente.





"O Nuno tem coisas muito interessantes e penso que com o tempo vai crescer ainda mais. Há coisas que ainda não faz tão bem, ainda se precipita, mas isso aprende-se com o treino e o jogo, com as explicações do treinador. A pouco e pouco está a perceber melhor e fez um bom jogo hoje", elogiou, em declarações à TVI24.Já sobre Pedrinho, JJ até se mostrou surpreendido ao saber que o brasileiro não marcava há mais de um ano. "O Pedrinho chegou depois de estar seis meses sem jogar... Esteve 14 meses sem marcar? Nem sabia! Precisava dessa confiança. Fisicamente tem de ter jogo, pois tecnicamente é muito evoluído", concluiu.