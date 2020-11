Jesus prepara Taça de Portugal com nove ausentes e porta aberta aos menos utilizados

Jorge Jesus prepara no Benfica Campus o próximo jogo oficial que acontece a 21 de novembro, a contar para a Taça de Portugal, diante do Paredes, sem grande parte dos titulares às ordens. O treinador português, de 66 anos, não pode contar com um total de nove jogadores, facto que deverá abrir a porta à utilização de nomes menos utilizados na presente temporada, diante de um adversário que atua no Campeonato de Portugal, o terceiro escalão nacional.





É o caso de Helton Leite, guardião brasileiro contratado ao Boavista. O camisola 77, de 30 anos, tem sido suplente não-utilizado em grande parte dos encontros e aponta agora à estreia oficial de águia ao peito. O mesmo caso ocorre com Jean-Clair Todibo. O defesa francês emprestado pelo Barcelona tem estado limitado por uma tendinopatia e deverá ter agora a possibilidade de mostrar serviço no centro da defesa.Outras opções que têm tido poucos minutos como Chiquinho, Pedrinho ou Cervi podem mostrar a valia ante o Paredes.Recorde-se que se encontram em compromissos internacionais Darwin Núñez (Uruguai), Nicolás Otamendi (Argentina), Everton (Barcelona), Luca Waldschmidt (Alemanha), Haris Seferovic (Suíça), Gonçalo Ramos (Portugal Sub-21), Vlachodimos (Grécia), Jan Vertonghen (Bélgica) e Mile Svilar (Bélgica Sub-21).