Jesus promoveu quatro estreias em Paredes

A partida com o Paredes foi aproveitada por Jorge Jesus para dar jogo para alguns jogadores menos utilizados, mas também serviu para várias estreias. Umas absolutas pela equipa principal, outras apenas no que ao serviço do Benfica diz respeito.





A começar pelos 'miúdos' que tiveram a sua primeira chance na formação principal, João Ferreira foi titular na defesa, ao passo que do banco saíram ainda Daniel dos Anjos e Tiago Araújo. Já Helton Leite, com passado de Liga NOS no Boavista, fez a sua primeira partida pelo conjunto da Luz.