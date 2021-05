Jesus quer ver Seferovic como artilheiro da Liga: «Não vai marcar penáltis porque não os temos»

Jorge Jesus não considera que a época do Benfica tenha sido um falhanço. O treinador, que falava na antevisão do jogo de amanhã com o Nacional, admite que não está a ser a temporada que sonhou, mas lembra que ainda ainda há objetivos a alcançar, como a conquista da Taça de Portugal e a colocação de Seferovic como artilheiro da Liga.





"Se me perguntassem no início se o meu sonho era isto, não, não era. Época falhada? Não vai ser positiva, mas ainda há algumas coisas para conquistar. Faltam quatro jogos que podem dar títulos ao Benfica, não são os mais importantes, é verdade... Há outros rivais que não vão ganhar nada. Não posso dizer que é uma época falhada, não só por isto que disse, mas porque as culpas dos meus jogadores e da estrutura do Benfica é muito reduzida relativamente ao que possa acontecer no final da época.""Hoje restam-nos poucas coisas para conquistar. Isso é uma ideia que como treinador tenho, que o grupo tem, de o Seferovic ter essa possibilidade. Ele está numa posição privilegiada, está dependente dele para poder ser o artilheiro deste campeonato. Não jogando tantos jogos a titular como normalmente um artilheiro faz, mas tem sido um jogador muito importante para a equipa e tenho a certeza que o grupo vai ajudá-lo. Grandes penalidades não vai ter porque o Benfica nunca tem grandes penalidades...""Claro que a motivação dos atletas é feita pelos objetivos, mas o Benfica ainda tem um objetivo muito importante, a Taça, o segundo título mais importante da calendarização de Portugal. Há vários indicadores para que estes jogadores estejam sempre motivados para trabalhar. Uma das coisas que não posso apontar a este grupo é falta de paixão. Se fizessem a classificação na 2ª volta depois do jogo do FC Porto viam quem estava em primeiro. Estes jogadores tiveram um comportamento que nunca vou esquecer.""É um jogador que não se sente inferiorizado por trabalhar com a equipa B, ele é que pede. É um indicador muito bom do quanto o jogador quer crescer e lutar por uma posição no Benfica. O Benfica tem três bons guarda-redes e quando assim é, fica mais complicado do que se fosse um jogador de campo. Já tive um treinador que dizia a um guarda-redes, 'tu és o melhor da Europa, mas ele joga porque é o melhor do Mundo...'"